В порту Циндао завершились совместные военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2026". Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Церемония закрытия учений прошла на территории военно-морской базы Циндао Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Перед командирами кораблей ВМФ России и ВМС НОАК, а также офицерами совместного объединенного штаба руководства выступили руководители учений - контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэньшэн.

Синько в своей речи отметил, что полученный опыт будет востребован в дальнейшей повседневной деятельности военно-морских сил двух государств и станет важным вкладом в укрепление взаимного доверия и российско-китайского сотрудничества.

По его словам, каждый этап совместных действий предоставил возможность обменяться профессиональным опытом в области совместного маневрирования, противовоздушной и противолодочной обороны, проведения поисково-спасательных мероприятий, борьбы с беспилотными системами и других элементов морской подготовки.

"Мы продолжим выводить наши маневры на более высокий уровень с увеличением количества отрабатываемых мероприятий", - подчеркнул контр-адмирал.

Учения "Морское взаимодействие - 2026" прошли в водах Желтого моря с 6 по 13 июля. С российской стороны участие принимали гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подлодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От китайской стороны участвовали эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подлодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".