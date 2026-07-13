Путин уверен, что Россию ждет победа

Россию, без сомнения, ждет победа, а ее бойцы идут вперед. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ "Все для Победы".

Россию, без сомнения, ждет победа, а ее бойцы идут вперед. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ "Все для Победы".

"Ребята, наши бойцы, идут вперед", - указал он, подчеркнув, что у России получается, несмотря на препоны Запада, развивать экономику, укреплять финансы, совершенствовать ВС РФ в том числе благодаря усилиям Народного фронта.

"Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели специальной военной операции порядка 70 млрд рублей", - отметил глава государства.

"Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", - указал он.