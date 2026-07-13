Россию, без сомнения, ждет победа, а ее бойцы идут вперед. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ "Все для Победы".
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Безопасность
Путин уверен, что Россию ждет победа
13 июля 2026 / 20:15
© Артем Геодакян/ ТАСС
Россию, без сомнения, ждет победа, а ее бойцы идут вперед. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ "Все для Победы".
"Ребята, наши бойцы, идут вперед", - указал он, подчеркнув, что у России получается, несмотря на препоны Запада, развивать экономику, укреплять финансы, совершенствовать ВС РФ в том числе благодаря усилиям Народного фронта.
"Получается это, в том числе благодаря вашим усилиям, вы объединили вокруг себя более 20 млн граждан РФ и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели специальной военной операции порядка 70 млрд рублей", - отметил глава государства.
"Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", - указал он.
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