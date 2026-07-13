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Евросоюз планирует ограничить въезд военнообязанных украинцев
Евросоюз планирует ограничить въезд военнообязанных украинцев Евросоюз планирует ограничить въезд военнообязанных украинцев

Европейский союз планирует в июле объявить об ограничениях на въезд и об отказе в предоставлении защиты военнообязанным гражданам Украины. Об этом сообщил газете Rzeczpospolita замглавы МВД Польши Мачей Дущик.

Европейский союз планирует в июле объявить об ограничениях на въезд и об отказе в предоставлении защиты военнообязанным гражданам Украины. Об этом сообщил газете Rzeczpospolita замглавы МВД Польши Мачей Дущик.

Как отмечается, "временную защиту" на территории сообщества смогут получить только граждане Украины, которые предоставят подтверждение того, что они не подлежат мобилизации.

"Работа над внесением изменений в правила предоставления временной защиты для граждан Украины близка к завершению. Польша поддерживает эти решения", - сказал изданию Дущик.

"Ограничения, которые, вероятнее всего, вступят в силу уже в июле, будут распространяться не на тех, кто уже получил статус временной защиты в странах ЕС, а на тех, кто хотел бы подать заявление на его получение", - отметил он, уточнив, что новые правила будут применяться и в отношении женщин.

Согласно данным польского министерства цифровизации, в стране на сегодняшний день пользуются временной защитой 218 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

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Теги:
#ес
#польша
#въезд
#военнообязанные
#украинцы.
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