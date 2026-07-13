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Макрон: в начале полуфинального матча на ЧМ по футболу объявят минуту молчания
Макрон: в начале полуфинального матча на ЧМ по футболу объявят минуту молчания Макрон: в начале полуфинального матча на ЧМ по футболу объявят минуту молчания

Перед началом полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором встретятся Франция и Испания, объявят минуту молчания. Она будет посвящена памяти жертвам теракта, который произошел в 2016 году в Ницце, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон.

Перед началом полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором встретятся Франция и Испания, объявят минуту молчания. Она будет посвящена памяти жертвам теракта, который произошел в 2016 году в Ницце, сообщил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Перед матчем Франция - Испания пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, через десять лет после событий 14 июля 2016 года", - указал он в соцсети X и выразил благодарность президенту ФИФА за то, что он поддержал просьбу его страны.

14 июля 2016 года в Ницце на Английской набережной тяжелый грузовик на полном ходу протаранил толпу. В тот момент там находились тысячи людей, которые пришли посмотреть на фейерверк. В результате инцидента погибли 86 человек, более 450 пострадали. Исполнитель теракта, который оказался выходцем из Туниса Мохамедом Лахуайеджем Бухлелем - был застрелен на месте.

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Теги:
#футбол
#макрон
#франция
#чм
#матч
#испания
#минута молчание.
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