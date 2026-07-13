Вызванному в понедельник в МИД РФ послу ФРГ в Москве Александеру Ламбсдорфу было заявлено о недопустимости нарастающей поддержки киевского режима. Соответствующее сообщение распространил МИД России.

Вызванному в понедельник в МИД РФ послу ФРГ в Москве Александеру Ламбсдорфу было заявлено о недопустимости нарастающей поддержки киевского режима. Соответствующее сообщение распространил МИД России.

"Вызванному в МИД дипломату указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т.ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что до посла довели неприемлемость попыток Берлина "указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией".

"Вместе с тем не без удовлетворения узнали, что посол ФРГ в ближайшее время возвращается на родину в связи с завершением служебной командировки на автомобиле. Обратили внимание, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в Москве", - указали на Смоленской площади.