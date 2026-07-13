Парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении президента республики

Парламент Венгрии одобрил 17-ю поправку к конституции, подразумевающую отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока.

В поддержку законопроекта отдали голоса 139 депутатов, против выступили шестеро. Заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

Оппозиционные фракции партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов не участвовали в заседании в знак протеста против 17-й поправки. Они называют этот документ антиконституционным, персонифицированным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах.

Поддержали инициативу все депутаты от правящей партии "Тиса", возглавляемой премьер-министром Петером Мадьяром. Им принадлежит в парламенте более двух третей мест. Шестеро депутатов от оппозиционной националистической партии "Родина" высказались против, указав, что "Тиса" действует сейчас точно так же, как действовала ФИДЕС, когда находилась у власти последние 16 лет.

Выступая перед голосованием, Мадьяр заявил, что Шуйок должен покинуть президентский пост, так как не исполнял свои обязанности гаранта верховенства права и закрывал глаза на злоупотребления прежнего правительства Виктора Орбана. Президент отверг эти обвинения и подчеркнул, что премьер ведет себя недостойно, а его действия представляют собой "грубое нарушение" закона.