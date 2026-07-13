В результате атак Украины с 2014 года погибли 346 детей, еще 1 606 пострадали. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе экспертного круглого стола на тему "Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды".

В результате атак Украины с 2014 года погибли 346 детей, еще 1 606 пострадали. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе экспертного круглого стола на тему "Миф о похищенных украинских детях: разоблачение западной пропаганды".

"Согласно данным Генпрокуратуры РФ, с 2014 года в вооруженном конфликте погибли 346 несовершеннолетних, получили ранения 1 606 детей. Я навещала в больницах детей с минно-взрывными травмами, все они безвинно пострадали в результате атак Киева", - указала она.

"Каждый день мы получаем сводки о погибших и раненых детях, которые попадают под обстрелы, которые становятся ранены в результате прилетов беспилотников. Нам важно, чтобы об этом знала международная общественность", - подчеркнула Львова-Белова.