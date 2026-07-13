Трамп: США намерены контролировать Ормуз, получая 20% стоимости грузов

США намерены контролировать Ормузский пролив, получая в качестве компенсации за обеспечение безопасности там 20% стоимости транспортируемых грузов. Соответствующее сообщение разместил американский президент Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

США намерены контролировать Ормузский пролив, получая в качестве компенсации за обеспечение безопасности там 20% стоимости транспортируемых грузов. Соответствующее сообщение разместил американский президент Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Все остальные страны, кроме Ирана, будут справедливо и свободно пользоваться проливом. США будут впредь известны как "хранитель Ормузского пролива". Однако в качестве таковых и исходя из принципа справедливости будут получать возмещение в размере 20% всех транспортируемых грузов за все расходы, связанные с обеспечением безопасности в этом весьма неспокойном регионе мира. Процесс и формирование начнутся немедленно", - указал он.

Через Ормузский пролив осуществляется транспортировка порядка 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом.