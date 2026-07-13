В Раду поступило заявление Свириденко об отставке с поста премьера

В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьер-министра Украины. Соответствующую публикацию разместил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьер-министра Украины. Соответствующую публикацию разместил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В Верховную раду поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время", - указал он.

Как отмечает агентство Укринформ, перед сложением полномочий Свириденко должна отчитаться за почти год работы в должности.

Вместе с премьером в отставку уйдет весь кабинет министров. Исполнять обязанности главы правительства в это время будет первый вице-премьер, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, указывает агентство.