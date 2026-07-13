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Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 16 июня поднялась выше $83
Стоимость нефти Brent впервые с 16 июня поднялась выше $83 Стоимость нефти Brent впервые с 16 июня поднялась выше $83

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $83 за баррель впервые с 16 июня.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $83 за баррель впервые с 16 июня.

По состоянию на 21:12 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 9,22% и находилась на отметке в $83,02 за баррель.

К 21:23 мск цена Brent ускорила рост и составляла $83,47 за баррель (плюс 9,81%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе росла на 9,79% и торговалась на уровне $78,4 за баррель.

Ранее цена нефти Brent поднималась выше $82 за баррель впервые с 22 июня. 

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Теги:
#цена
#нефть
#brent.
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