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Каллас признала болезненность санкций против РФ для экономики ЕС
Каллас признала болезненность санкций против РФ для экономики ЕС Каллас признала болезненность санкций против РФ для экономики ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что санкции против России причиняют боль экономике Европейского союза, призвав "немного потерпеть". С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по итогам встреч глав МИД сообщества, где 21-й пакет антироссийских санкций вновь не был принят.

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что санкции против России причиняют боль экономике Европейского союза, призвав "немного потерпеть". С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по итогам встреч глав МИД сообщества, где 21-й пакет антироссийских санкций вновь не был принят.

"Мы уже приняли столько пакетов санкций, что в некоторых странах политический консенсус ушел в сторону. Опять же, выборы на подходе. Однако я думаю, что для экономики Евросоюза лучше всего, если война закончится, поэтому мы должны усилить давление на Россию и оказать помощь Украине. Мы должны согласиться на короткую боль, ради долгосрочной победы", - сказала Каллас.

Она уточнила, что страны ЕС уже исключили из пакета предложений Еврокомиссии запрет на поставки рыбы, ограничили предложения по общему запрету на въезд в ЕС для российских участников СВО, а также у них возникли проблемы связанные с вопросами транспортировки российской нефти.

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Теги:
#ес
#россия
#экономика
#боль
#санкции
#каллас
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