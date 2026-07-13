Каллас признала болезненность санкций против РФ для экономики ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что санкции против России причиняют боль экономике Европейского союза, призвав "немного потерпеть". С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по итогам встреч глав МИД сообщества, где 21-й пакет антироссийских санкций вновь не был принят.

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что санкции против России причиняют боль экономике Европейского союза, призвав "немного потерпеть". С таким заявлением она выступила в ходе пресс-конференции по итогам встреч глав МИД сообщества, где 21-й пакет антироссийских санкций вновь не был принят.

"Мы уже приняли столько пакетов санкций, что в некоторых странах политический консенсус ушел в сторону. Опять же, выборы на подходе. Однако я думаю, что для экономики Евросоюза лучше всего, если война закончится, поэтому мы должны усилить давление на Россию и оказать помощь Украине. Мы должны согласиться на короткую боль, ради долгосрочной победы", - сказала Каллас.

Она уточнила, что страны ЕС уже исключили из пакета предложений Еврокомиссии запрет на поставки рыбы, ограничили предложения по общему запрету на въезд в ЕС для российских участников СВО, а также у них возникли проблемы связанные с вопросами транспортировки российской нефти.