Иран всегда контролировал Ормузский пролив и продолжит управлять им и в будущем. Соответствующее заявление разместил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в соцсети X.
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Политика
Арагчи: Иран является хозяином Ормузского пролива
13 июля 2026 / 22:43
© REUTERS/ТАСС
Иран всегда контролировал Ормузский пролив и продолжит управлять им и в будущем. Соответствующее заявление разместил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в соцсети X.
"Иран всегда был хранителем Ормузского пролива и останется им навсегда", - указал он.
Арагчи также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о планах установить контроль над этой водной артерией и взимать пошлины за обеспечение безопасности в размере 20%.
"Безусловно, 20% - это слишком много. Мы будем справедливы", - подчеркнул глава иранского МИД.
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