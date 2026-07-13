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Политика
Арагчи: Иран является хозяином Ормузского пролива
Арагчи: Иран является хозяином Ормузского пролива Арагчи: Иран является хозяином Ормузского пролива

Иран всегда контролировал Ормузский пролив и продолжит управлять им и в будущем. Соответствующее заявление разместил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в соцсети X.

Иран всегда контролировал Ормузский пролив и продолжит управлять им и в будущем. Соответствующее заявление разместил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в соцсети X.

"Иран всегда был хранителем Ормузского пролива и останется им навсегда", - указал он.

Арагчи также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о планах установить контроль над этой водной артерией и взимать пошлины за обеспечение безопасности в размере 20%.

"Безусловно, 20% - это слишком много. Мы будем справедливы", - подчеркнул глава иранского МИД.

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