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В Шанхае состоялась встреча Си Цзиньпина и Токаева
В Шанхае состоялась встреча Си Цзиньпина и Токаева В Шанхае состоялась встреча Си Цзиньпина и Токаева

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Шанхае с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом информировало агентство Xinhua.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Шанхае с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом информировало агентство Xinhua.

Встреча глав двух государств прошла в шанхайском отеле "Сицзяо". О подробностях их общения пока не сообщается.

В пятницу в Шанхае открывается Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом. Серия мероприятий будет проходить в китайском мегаполисе по 20 июля.

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Теги:
#встреча
#си цзиньпин
#шанхай
#токаев.
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