В Шанхае состоялась встреча Си Цзиньпина и Токаева

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Шанхае с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом информировало агентство Xinhua .

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Шанхае с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом информировало агентство Xinhua.

Встреча глав двух государств прошла в шанхайском отеле "Сицзяо". О подробностях их общения пока не сообщается.

В пятницу в Шанхае открывается Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом. Серия мероприятий будет проходить в китайском мегаполисе по 20 июля.