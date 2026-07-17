Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Шанхае с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом информировало агентство Xinhua.
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Политика
В Шанхае состоялась встреча Си Цзиньпина и Токаева
16 июля 2026 / 15:43
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Шанхае с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом информировало агентство Xinhua.
Встреча глав двух государств прошла в шанхайском отеле "Сицзяо". О подробностях их общения пока не сообщается.
В пятницу в Шанхае открывается Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом. Серия мероприятий будет проходить в китайском мегаполисе по 20 июля.
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