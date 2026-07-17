Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 802 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 управляемых авиабомб и 802 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 управляемых авиабомб и 802 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 182 526 беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 174 танка и других боевых бронемашин, 1 758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 783 орудия полевой артиллерии и минометов, 66 603 единицы специальной военной автомобильной техники.