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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 802 дрона ВСУ
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 802 дрона ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 802 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 управляемых авиабомб и 802 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 управляемых авиабомб и 802 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 802 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 182 526 беспилотников, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 174 танка и других боевых бронемашин, 1 758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 783 орудия полевой артиллерии и минометов, 66 603 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#сутки
#пво
#россия
#всу.
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