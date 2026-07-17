Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике страны, они знают, что нужно делать для регулировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
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Экономика
Песков: Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации в экономике
16 июля 2026 / 16:16
© Егор Алеев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике страны, они знают, что нужно делать для регулировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля отметил, что ситуация в российской экономике стабильна, трудности не носят критического характера. По его словам, макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается.
Всем хорошо известно о трудностях, "которые переживает наша экономика", однако они не критичны, добавил Песков.
"Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации", - указал он.
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