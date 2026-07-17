Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2026 / 11:35
КОТИРОВКИ
USD
17/07
78.3181
EUR
17/07
89.3296
Новости часа
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО
Москва
17 июля 2026 / 11:35
Котировки
USD
17/07
currency
78.3181
0.0000
EUR
17/07
currency
89.3296
0.0000
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
16 июля 2026 / 13:58
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
16 июля 2026 / 13:45
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
16 июля 2026 / 11:43
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Песков: Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации в экономике
Песков: Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации в экономике Песков: Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации в экономике

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике страны, они знают, что нужно делать для регулировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике страны, они знают, что нужно делать для регулировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что ситуация в российской экономике стабильна, трудности не носят критического характера. По его словам, макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается.

Всем хорошо известно о трудностях, "которые переживает наша экономика", однако они не критичны, добавил Песков.

"Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации", - указал он.

  • new_top
Теги:
#правительство
#путин
#ситуация
#экономика
#путин
#регулировка
#правительство
#ситуация
#экономика
#регулировка
Также по теме:
16.07.2026 19:30
Forbes составил рейтинг крупнейших производителей алкоголя в России
08.07.2026 20:15
Путин заявил, что нынешние трудности с топливом - временные
07.07.2026 17:59
Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9%
07.07.2026 11:17
В России средняя зарплата за десятилетие выросла почти в 3 раза
02.07.2026 18:31
Набиуллина: в России нет переохлаждения экономики
01.07.2026 20:46
Костин: в России слишком увлеклись словом "суверенитет"
01.07.2026 18:59
Костин призвал воздержаться от господдержки неэффективных отраслей
01.07.2026 15:59
Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $4,82 млрд
26.06.2026 12:31
Миллер оценил запасы природного газа в российской Арктике
25.06.2026 13:58
Forbes представил рейтинг самых выгодных российских франшиз
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:45
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией
21:29
Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО
21:15
Орешкин: Россия удерживает передовые позиции в цифровых сервисах
20:59
МИД РФ обеспокоен активизацией военного сотрудничества Республики Корея с НАТО
20:45
"Дан": Черногория может ввести визовый режим для России и Белоруссии с 1 октября
20:29
Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового правительства
20:15
Суд отменил меры пресечения для супруги премьер-министра Испании
19:59
Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран
19:45
Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на новые пошлины США
19:30
Forbes составил рейтинг крупнейших производителей алкоголя в России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО