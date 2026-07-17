Песков: Путин и правительство знают, что делать для регулировки ситуации в экономике

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике страны, они знают, что нужно делать для регулировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике страны, они знают, что нужно делать для регулировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что ситуация в российской экономике стабильна, трудности не носят критического характера. По его словам, макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается.

Всем хорошо известно о трудностях, "которые переживает наша экономика", однако они не критичны, добавил Песков.

"Правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации", - указал он.