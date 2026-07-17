Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом информировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.
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Общество
Военкор Коц: Москва и Киев провели обмен телами погибших
16 июля 2026 / 16:30
© Ruptly/ POOL/ ТАСС, архив
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом информировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.
"Мы отдали украинской стороне 501 труп", - указал он, отметив, что в Россию вернули 31 тело военных.
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