Военкор Коц: Москва и Киев провели обмен телами погибших

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом информировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале .

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом информировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

"Мы отдали украинской стороне 501 труп", - указал он, отметив, что в Россию вернули 31 тело военных.