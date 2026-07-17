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Технологии
Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play
Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

Приложения "Макс" и VK удалили из магазина приложений Google Play. Среди исчезнувших приложений также "Одноклассники", "Почта Mail" и "Дзен".

Приложения "Макс" и VK удалили из магазина приложений Google Play. Среди исчезнувших приложений также "Одноклассники", "Почта Mail" и "Дзен".

"Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений", - указали в VK.

В пресс-службе отметили, что пользователи Android-устройств по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в "Максе" и приложениях VK. "Приложения VK и "Макс" доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android", - говорится в сообщении.

Ранее корпорация Apple удалила приложения холдинга VK и мессенджер "Макс" из App Store. В VK тогда сообщили, что компания сделала это без предупреждения в одностороннем порядке. Вслед за этим пользователи iPhone перестали получать push-уведомления о сообщениях и звонках в мессенджере.

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Теги:
#приложения
#макс
#vk
#google play.
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