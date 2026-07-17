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Экономика
Путин: семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки
Путин: семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки Путин: семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки

Программа семейной ипотеки под 6% является самым надежным из инструментов поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Программа семейной ипотеки под 6% является самым надежным из инструментов поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

"Самый надежный инструмент. Там доля просрочки - процент где-то, не больше", - отметил глава государства. 

Вместе с тем он обратил внимание, что инвестиции в жилье со стороны россиян ежегодно составляют 15-16 трлн рублей.

"По всем видам ипотеки плюс стопроцентное приобретение гражданами жилья - люди у нас вкладывают в год сколько? Триллионов 15-16?" - уточнил Путин.

Хуснуллин подтвердил, что вложения достигают 16 трлн рублей в год, что делает граждан основным инвестором в жилье.

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Теги:
#инструмент
#путин
#семейная ипотека
#поддержка.
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