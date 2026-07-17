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Стармер прибыл в Киев за четыре дня до сложения полномочий
Стармер прибыл в Киев за четыре дня до сложения полномочий Стармер прибыл в Киев за четыре дня до сложения полномочий

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев за четыре дня до ухода в отставку из-за утраты поддержки со стороны депутатов правящей Лейбористской партии. Соответствующее сообщение распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев за четыре дня до ухода в отставку из-за утраты поддержки со стороны депутатов правящей Лейбористской партии. Соответствующее сообщение распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

В рамках визита планируются переговоры с Владимиром Зеленским. В заявлении канцелярии сказано, что за время премьерства Стармера Соединенное Королевство сформировало "коалицию желающих" из 34 стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения конфликта, и заключило 100-летнее партнерство с Киевом.

Вместе с тем с июля 2024 года Лондон передал Киеву свыше 250 тыс. беспилотных устройств, порядка 8 тыс. ракет и более 350 тыс. артиллерийских снарядов. При Стармере Великобритания вместе с Германией перехватила у США председательство в контактной группе по Украине (формат "Рамштайн") и наладила сотрудничество с Украиной в области производства беспилотников. За этот период Великобритания также применила санкции в отношении более чем 1,4 тыс. физических и юридических лиц и судов РФ.

Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьера Великобритании 22 июня. Процесс внутрипартийных выборов начался 9 июля. Единственный претендент, бывший мэр графства Большой Манчестер, депутат Палаты общин британского парламента Энди Бернэм, вероятнее всего, будет провозглашен лидером лейбористов уже 17 июля, а премьером станет 20 июля после аудиенции у короля Великобритании Карла III.

Политический кризис разразился в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.

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Теги:
#отставка
#уход
#киев
#стармер
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