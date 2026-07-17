Молдавия намерена получить членство в Евросоюзе к 2030 году

Молдавия планирует добиться вступления в Евросоюз к 2030 году, поэтому попытается открыть все переговорные кластеры с Брюсселем до конца лета. Такое заявление сделал спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире телеканала Молдова 1.

Молдавия планирует добиться вступления в Евросоюз к 2030 году, поэтому попытается открыть все переговорные кластеры с Брюсселем до конца лета. Такое заявление сделал спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире телеканала Молдова 1.

На выборах в парламент в 2025 году президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности обещали, что Молдавия присоединится к сообществу до 2028 года, хотя ранее целью был именно 2030 год. В последней программе ПДС сроки вступления сдвинулись на неопределенный срок.

"Мы продолжаем убеждать наших европейских партнеров в том, что заслуживаем открытия всех шести кластеров переговоров к концу этого лета. Мы продолжаем выполнять условия и принимать законы, как если бы у нас уже было официальное политическое решение об открытии всех кластеров", - отметил Гросу.

Он указал, что Молдавия "должна закончить переговоры с ЕС в 2028 году, чтобы к 2030 году получить членство в объединении". Спикер парламента уточнил, что республике нужно открыть еще четыре переговорных кластера и Кишинев уже начал техническую подготовку к этим процессам.

Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют никаких сроков. К примеру, Турция начала переговоры о присоединении к сообществу еще в 2005 году.