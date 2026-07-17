Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2026 / 11:36
КОТИРОВКИ
USD
17/07
78.3181
EUR
17/07
89.3296
Новости часа
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО
Москва
17 июля 2026 / 11:36
Котировки
USD
17/07
currency
78.3181
0.0000
EUR
17/07
currency
89.3296
0.0000
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
16 июля 2026 / 13:58
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
16 июля 2026 / 13:45
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
16 июля 2026 / 11:43
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Интеграция / Евроведение / Политика и религия
Интеграция
Молдавия намерена получить членство в Евросоюзе к 2030 году
Молдавия намерена получить членство в Евросоюзе к 2030 году Молдавия намерена получить членство в Евросоюзе к 2030 году

Молдавия планирует добиться вступления в Евросоюз к 2030 году, поэтому попытается открыть все переговорные кластеры с Брюсселем до конца лета. Такое заявление сделал спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире телеканала Молдова 1.

Молдавия планирует добиться вступления в Евросоюз к 2030 году, поэтому попытается открыть все переговорные кластеры с Брюсселем до конца лета. Такое заявление сделал спикер парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу в эфире телеканала Молдова 1.

На выборах в парламент в 2025 году президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности обещали, что Молдавия присоединится к сообществу до 2028 года, хотя ранее целью был именно 2030 год. В последней программе ПДС сроки вступления сдвинулись на неопределенный срок.

"Мы продолжаем убеждать наших европейских партнеров в том, что заслуживаем открытия всех шести кластеров переговоров к концу этого лета. Мы продолжаем выполнять условия и принимать законы, как если бы у нас уже было официальное политическое решение об открытии всех кластеров", - отметил Гросу.

Он указал, что Молдавия "должна закончить переговоры с ЕС в 2028 году, чтобы к 2030 году получить членство в объединении". Спикер парламента уточнил, что республике нужно открыть еще четыре переговорных кластера и Кишинев уже начал техническую подготовку к этим процессам.

Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют никаких сроков. К примеру, Турция начала переговоры о присоединении к сообществу еще в 2005 году.

  • new_top
Теги:
#вступление
#ес
#молдавия
#2030 год.
Также по теме:
16.07.2026 21:45
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией
16.07.2026 13:57
FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против России из-за угрозы бизнесу
15.07.2026 19:19
Илон Маск видит в Марин Ле Пен "последнюю надежду Франции"
15.07.2026 16:32
Сийярто покидает пост депутата парламента Венгрии
15.07.2026 12:30
Евросоюз продлил схему временной защиты украинцев до марта 2028 года
15.07.2026 10:20
Spiegel: "коалиция желающих" не смогла добиться прекращения огня
14.07.2026 19:58
Глава Минобороны Венгрии заявил о намерении "захлопнуть дверь перед Россией"
14.07.2026 16:15
Премьер Болгарии отклонил предложение Макрона присоединиться к "коалиции желающих"
14.07.2026 10:20
Вучич: страны Европы "серьезно вооружают" Украину
13.07.2026 22:28
Каллас признала болезненность санкций против РФ для экономики ЕС
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:45
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией
21:29
Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО
21:15
Орешкин: Россия удерживает передовые позиции в цифровых сервисах
20:59
МИД РФ обеспокоен активизацией военного сотрудничества Республики Корея с НАТО
20:45
"Дан": Черногория может ввести визовый режим для России и Белоруссии с 1 октября
20:29
Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового правительства
20:15
Суд отменил меры пресечения для супруги премьер-министра Испании
19:59
Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран
19:45
Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на новые пошлины США
19:30
Forbes составил рейтинг крупнейших производителей алкоголя в России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО