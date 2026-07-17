Мендель: Зеленскому нужны коррупция, автократия и война

Перемены на Украине при Владимире Зеленском невозможны, ему нужны коррупция и война. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Перемены на Украине при Владимире Зеленском невозможны, ему нужны коррупция и война. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

"Перемены при Зеленском невозможны. Ему нужна война. Ему нужна коррупция. Ему нужна автократия", - указала она.

Мендель отметила, что Зеленскому не нужны перемены. "Те, кто хочет перемен и попадает в его правительство, уходят или вынуждены уходить", - написала она.