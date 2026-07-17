Перемены на Украине при Владимире Зеленском невозможны, ему нужны коррупция и война. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
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Политика
Мендель: Зеленскому нужны коррупция, автократия и война
16 июля 2026 / 17:44
© Leon Neal/ Pool via AP/ТАСС
Перемены на Украине при Владимире Зеленском невозможны, ему нужны коррупция и война. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Перемены при Зеленском невозможны. Ему нужна война. Ему нужна коррупция. Ему нужна автократия", - указала она.
Мендель отметила, что Зеленскому не нужны перемены. "Те, кто хочет перемен и попадает в его правительство, уходят или вынуждены уходить", - написала она.
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