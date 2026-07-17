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Агент Сэма Нила назвал причину смерти актера
Агент Сэма Нила назвал причину смерти актера Агент Сэма Нила назвал причину смерти актера

Смерть новозеландского актера Сэма Нила наступила из-за пневмонии. Об этом сообщил агент артиста Филип Гренц, передает радиостанция Radio New Zealand.

Смерть новозеландского актера Сэма Нила наступила из-за пневмонии. Об этом сообщил агент артиста Филип Гренц, передает радиостанция Radio New Zealand.

"Сэм умер от пневмонии. Перед тем, как заболеть, он мужественно боролся с лимфомой и победил ее благодаря новому методу лечения с использованием клеточной терапии CAR-T", - указал Гренц.

По его словам, в последний год Нил активно работал, совмещая руководство собственной винодельней Two Paddocks с работой сразу над четырьмя кинокартинами, которые выйдут в ближайшее время.

"Поскольку Сэм был крайне непубличным человеком, который презирал шумиху, его семья решила почтить его память закрытой, семейной поминальной службой на его ферме в Новой Зеландии, дата которой еще не определена", - уточнил агент артиста.

Сэм Нил родился в 1947 году в Северной Ирландии. Актерскую карьеру он начал в 1970-е годы на телевидении в Новой Зеландии, в следующем десятилетии снялся в ряде иностранных проектов, в том числе в США. Широкое признание Нилу в 1990-е годы принесли роли в ряде успешных кинолент, таких как "Охота за "Красным Октябрем", "Парк Юрского периода".

У актера осталось четверо детей и восемь внуков.

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Теги:
#агент
#причина
#смерть
#сэм нил
#актер.
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