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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 450 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 450 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 450 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 195 человек, от действий группировок "Запад" - более 215, "Южная" - свыше 165, "Центр" - до 330, на направлении "Восток" - более 490 и "Днепр" - свыше 55 военных.

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