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Политика
Нетаньяху отменил предстоящую на следующей неделе поездку в США
Нетаньяху отменил предстоящую на следующей неделе поездку в США Нетаньяху отменил предстоящую на следующей неделе поездку в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в США на следующей неделе. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства передает портал Ynet.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в США на следующей неделе. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства передает портал Ynet.

В США глава правительства еврейского государства планировал посетить церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который скончался 11 июля.

По данным Ynet, отмена поездки связана с тем, что похороны Грэма, вероятнее всего, будут отложены до конца текущего месяца.

Некоторое время назад издание The Times of Israel информировало о том, что в ходе визита Нетаньяху рассчитывал встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Отмечалось, что еще до смерти Грэма израильская сторона обсуждала с Белым домом возможность организации такой встречи "в ближайшие недели".

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Теги:
#нетаньяху
#отмена
#сша.
#поездка
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