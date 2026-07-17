Нетаньяху отменил предстоящую на следующей неделе поездку в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в США на следующей неделе. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства передает портал Ynet .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в США на следующей неделе. Об этом со ссылкой на канцелярию главы правительства передает портал Ynet.

В США глава правительства еврейского государства планировал посетить церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который скончался 11 июля.

По данным Ynet, отмена поездки связана с тем, что похороны Грэма, вероятнее всего, будут отложены до конца текущего месяца.

Некоторое время назад издание The Times of Israel информировало о том, что в ходе визита Нетаньяху рассчитывал встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Отмечалось, что еще до смерти Грэма израильская сторона обсуждала с Белым домом возможность организации такой встречи "в ближайшие недели".