Лавров заявил, что Россия и Гвинея-Бисау должны развивать отношения в новую эпоху

Россия готова развивать отношения с Гвинеей-Бисау, которые будут способствовать укреплению этой страны и ее положения в многополярном мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, начиная переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

Россия готова развивать отношения с Гвинеей-Бисау, которые будут способствовать укреплению этой страны и ее положения в многополярном мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, начиная переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

"У нас отношения опираются на славные, добрые традиции, которые уходят корнями в период героической борьбы бисайского народа за незавимимость. Мы гордимся, что в тот период наша страна оказывала вам всяческое содействие", - отметил российский министр.

Независимость в Гвинее-Бисау (бывшее колониальное владение Португалии) была провозглашена в 1973 году.

Лавров обратил внимание, что "задача сегодня - на этом прочном надежном фундаменте продолжать выстраивать отношения в современную эпоху, отношения, которые будут способствовать развитию Гвинеи-Бисау, будут способствовать укреплению позиций африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка".

Он указал, что Фатумата Жау не первый раз приезжает в Россию, имеет "богатый опыт рассмотрения перспектив торгово-экономических, гуманитарных связей, взаимодействия на международной арене" двух стран. Глава российской дипломатии также выразил надежду, что на нынешних переговорах удастся "дополнительно проработать имеющиеся в этих сферах перспективы", провести "предметный и результативный разговор".