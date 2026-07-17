Ермолаев заявил о предстоящих долгих месяцах реабилитации после покушения

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что ему и его семье предстоят долгие месяцы реабилитации после покушения в Монако. Об этом со ссылкой на его письмо пишет французская газета Nice-Matin .

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что ему и его семье предстоят долгие месяцы реабилитации после покушения в Монако. Об этом со ссылкой на его письмо пишет французская газета Nice-Matin.

"Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья. Сейчас я нахожусь в реанимации и только начинаю длительный процесс восстановления. Для каждого из нас предстоящие месяцы и годы будут отмечены операциями, лечением и реабилитацией", - указал он.

"Наше выживание - это не что иное, как чудо. Взрыв был настолько сильным, что сорвал металлические перила и разбил каменные ступени нашего дома. Это было не предупреждение, а покушение на убийство", - подчеркнул бизнесмен.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако прогремел взрыв. По информации телеканала BFMTV, один из троих пострадавших - Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что ему принадлежала сеть мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти применили в отношении него санкции. В розыск по подозрению в попытке убийства была объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская.

7 июля Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обнаружении под Киевом тела Березовской. Ведомство также сообщило о задержании за ее убийство двух лиц. Они контактировали с убитой и, предположительно, координировали ее действия при подготовке покушения.