Британские политики ответили футболистам сборной Аргентины, которые после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года развернули баннер по поводу принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

Британские политики ответили футболистам сборной Аргентины, которые после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира 2026 года развернули баннер по поводу принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов.

"Фолклендские острова - британские. Консерваторы всегда будут защищать их", - указала в соцсети X лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок, прикрепив к посту изображение флага заморской территории Соединенного Королевства.

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, со своей стороны, назвал отвратительным поведение некоторых аргентинских игроков, продемонстрированное вечером 15 июля. По его словам, именно поэтому сегодня важно "усилить королевские ВМС".

Вместе с тем министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл в эфире телеканала Sky News охарактеризовал действия аргентинских футболистов как "совершенно неприемлемые", выразив уверенность в том, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна рассмотреть этот инцидент.

Футболисты команды Аргентины отметили победу над сборной Англии с баннером, на который была нанесена фраза "Мальвины - аргентинские". За это аргентинцы могут понести наказание от штрафа до запрета на любую деятельность, связанную с футболом.

Фолклендские (Мальвинские) острова состоят из 2 крупных и почти 800 мелких островов площадью немногим более 12 тыс. км и населением порядка 3,2 тыс. человек. Уже 200 лет они являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разразился вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек. Аргентина не оставляет попыток оспорить владение островами Великобританией через механизмы ООН, но пока стороны не нашли компромиссное решение.