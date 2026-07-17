Forbes составил рейтинг крупнейших производителей алкоголя в России

Журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших производителей алкоголя в России по производственной выручке за 2025 год.

Журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших производителей алкоголя в России по производственной выручке за 2025 год.

Так, на первой строчке расположилась Novabev Group. Согласно оценкам издания, выручка Novabev Group составила 38,2 млрд рублей, а объем производства - 13,2 млн декалитров (дал).

Второе место занимает "Алвиса", чью выручку Forbes оценил в 30,3 млрд рублей, компания произвела 4,1 млн дал алкоголя. Замыкает топ-3 "Татспиртпром" с производством водки в 13,2 млн дал и выручкой в 23,7 млрд рублей по итогам прошлого года.

Кроме того, в представленный рейтинг вошли алкогольные производители Ladoga (19,7 млрд руб.), Roust (18,6 млрд руб.), "Алкогольная сибирская группа" (18,5 млрд руб.), "Кубань-вино" (18,4 млрд руб.), "Абрау-Дюрсо" (18,2 млрд руб.) Stellar Group (14,3 млрд руб.), "Саранский ликеро-водочный завод" (14,2 млрд руб.) и другие.