Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на новые пошлины США

В Бразилии немедленно задействуют национальный закон об экономической взаимности в ответ на решение США обложить бразильские товары новыми 25-процентными пошлинами. Соответствующее сообщение разместил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X.

В Бразилии немедленно задействуют национальный закон об экономической взаимности в ответ на решение США обложить бразильские товары новыми 25-процентными пошлинами. Соответствующее сообщение разместил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X.

"Бразилия незамедлительно приступит к анализу возможных ответных мер, предусмотренных законом о взаимности, а также возобновит дискуссию в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации", - указал он.

Глава государства отметил, что власти Бразилии уже подготовили план защиты национальной экономики, который окажет поддержку секторам, пострадавшим от "незаконных и произвольно введенных" американских тарифов. Бразилия также намерена открыть новые зарубежные рынки сбыта.

Некоторое время назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вашингтонская администрация решила применить пошлины в размере 25% в отношении большей части товаров, поставляемых из Бразилии.