Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации. Об этом со ссылкой на представителя МОК передает агентство Reuters.

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации. Об этом со ссылкой на представителя МОК передает агентство Reuters.

"МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир", - говорится в сообщении.

МОК 7 июля восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян. Позднее девять стран Европы обратились к Европейской комиссии с инициативой об исключении МОК и международных федераций, допускающих спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге отметила, что Еврокомиссия не может лишить финансирования МОК, так как не финансирует его, но будет прорабатывать возможности для "наказания" отдельных спортивных ассоциаций.