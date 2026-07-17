Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2026 / 11:37
КОТИРОВКИ
USD
17/07
78.3181
EUR
17/07
89.3296
Новости часа
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО
Москва
17 июля 2026 / 11:37
Котировки
USD
17/07
currency
78.3181
0.0000
EUR
17/07
currency
89.3296
0.0000
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
16 июля 2026 / 13:58
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
16 июля 2026 / 13:45
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
16 июля 2026 / 11:43
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Олимпийское движение / Олимпийское движение
Спорт
Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран
Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации. Об этом со ссылкой на представителя МОК передает агентство Reuters.

Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран о возможном лишении финансирования организации. Об этом со ссылкой на представителя МОК передает агентство Reuters.

"МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир", - говорится в сообщении.

МОК 7 июля восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян. Позднее девять стран Европы обратились к Европейской комиссии с инициативой об исключении МОК и международных федераций, допускающих спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге отметила, что Еврокомиссия не может лишить финансирования МОК, так как не финансирует его, но будет прорабатывать возможности для "наказания" отдельных спортивных ассоциаций.

  • new_top
Теги:
#письмо
#позиция
#мок
#россия
#европа
#страны
Также по теме:
07.07.2026 20:29
МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян
09.06.2026 12:46
В Казахстане Шайдоров получит удостоверение заслуженного мастера спорта
27.05.2026 12:45
МОК: трансгендеры смогут участвовать в Олимпийских играх при определенных условиях
12.05.2026 19:15
Багиян и Ворончихиной выплатят по 15 млн рублей за медали Паралимпиады
07.05.2026 21:33
МОК оставил в силе рекомендации в отношении российских спортсменов
26.03.2026 19:46
МОК принял решение запретить трансгендерам участие в женских соревнованиях
19.03.2026 21:47
Путин: паралимпийцы позволили впервые за 12 лет с трепетом услышать гимн РФ
19.03.2026 12:46
Президент РФ подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады
18.03.2026 19:45
Путин: российские паралимпийцы совершили подвиг на Играх в Италии
17.03.2026 14:59
Российским участникам Паралимпийских игр подарили по 1 млн рублей
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
ФРГ можно рассматривать как сторону конфликта на Украине. Мнение
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Песков: перспектив для возобновления мирных переговоров по Украине сейчас нет
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:45
Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией
21:29
Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО
21:15
Орешкин: Россия удерживает передовые позиции в цифровых сервисах
20:59
МИД РФ обеспокоен активизацией военного сотрудничества Республики Корея с НАТО
20:45
"Дан": Черногория может ввести визовый режим для России и Белоруссии с 1 октября
20:29
Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового правительства
20:15
Суд отменил меры пресечения для супруги премьер-министра Испании
19:59
Позиция МОК по России не подлежит пересмотру из-за письма европейских стран
19:45
Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на новые пошлины США
19:30
Forbes составил рейтинг крупнейших производителей алкоголя в России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО