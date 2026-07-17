Суд отменил меры пресечения для супруги премьер-министра Испании

Провинциальный суд Мадрид постановил отменить меры пресечения в отношении супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу, связанному с ее профессиональной деятельностью. Об этом информировало агентство EFE .

Провинциальный суд Мадрид постановил отменить меры пресечения в отношении супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес по делу, связанному с ее профессиональной деятельностью. Об этом информировало агентство EFE.

20 июня судья Хуан Карлос Пейнадо инициировал разбирательство в отношении жены главы испанского правительства. В качестве мер пресечения он предписал изъять у нее паспорт и закрыть выезд из страны. При этом Высший суд Мадрида постановил отменить меры, исключив риск бегства от правосудия. Вместе с тем юридическая инстанция решила продолжить разбирательство по подозрению в двух правонарушениях: использовании связей и растрате.

Расследование в отношении Гомес началось в 2024 году. Прокуратура ходатайствовала о закрытии дела. В свою очередь крайне правая ассоциация Hazte Oír, подавшая иск против Гомес, просила приговорить ее к 24 годам заключения.