Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового правительства

Верховная рада проголосовала за назначение министров нового правительства, кроме глав Минобороны и МИД. Об этом свидетельствует трансляция телеканала "Рада".

Верховная рада проголосовала за назначение министров нового правительства, кроме глав Минобороны и МИД. Об этом свидетельствует трансляция телеканала "Рада".

"За" отдали голоса 264 депутата, "против" - 15, воздержались - 19. Не голосовали 20.

Во вторник украинский парламент одобрил отставку с поста премьер-министра Юлии Свириденко и всего кабмина. В четверг Рада назначила новым премьером Сергея Корецкого, возглавлявшего прежде компанию "Нафтогаз". Новый премьер внес в Верховную раду "пакет" из 16 министров за исключением глав Минобороны и МИД, кандидатуры которых должен вносить Владимир Зеленский.

Согласно списку, который распространил депутат и спикер Рады Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль сохранит пост первого вице-премьера - министра энергетики, Сергей Марченко останется министром финансов, Татьяна Бережная - министром культуры. Кроме того, свои кресла сохранят глава Минздрава Виктор Ляшко и министр спорта Матвей Бедный.