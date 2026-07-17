В Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник пишет местное издание "Дан".
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"Дан": Черногория может ввести визовый режим для России и Белоруссии с 1 октября
16 июля 2026 / 20:45
© Christopher Moswitzer/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
В Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник пишет местное издание "Дан".
Согласно публикации, планы черногорских властей присоединиться к ЕС в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с сообществом.
По информации издания, первыми потребуют визы от россиян и белорусов, затем должны ввести визовый режим с Турцией, КНР, Катаром и ОАЭ.
В настоящее время граждане РФ могут находиться на территории Черногории без визы до 30 дней.
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