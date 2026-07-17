"Дан": Черногория может ввести визовый режим для России и Белоруссии с 1 октября

В Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник пишет местное издание " Дан ".

В Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник пишет местное издание "Дан".

Согласно публикации, планы черногорских властей присоединиться к ЕС в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с сообществом.

По информации издания, первыми потребуют визы от россиян и белорусов, затем должны ввести визовый режим с Турцией, КНР, Катаром и ОАЭ.

В настоящее время граждане РФ могут находиться на территории Черногории без визы до 30 дней.