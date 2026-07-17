МИД РФ обеспокоен активизацией военного сотрудничества Республики Корея с НАТО

Россия обеспокоена шагами Республики Корея по углублению военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление распространил МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с послом Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ.

Россия обеспокоена шагами Республики Корея по углублению военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление распространил МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с послом Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ.

"Была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, подтверждением чего являются в том числе практические шаги РК по углублению военного и военно-технического сотрудничества с альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России", - говорится в сообщении.

Вместе с тем было заявлено "о недопустимости превращения РК в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией", указали на Смоленской площади.