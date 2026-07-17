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Орешкин: Россия удерживает передовые позиции в цифровых сервисах
Орешкин: Россия удерживает передовые позиции в цифровых сервисах Орешкин: Россия удерживает передовые позиции в цифровых сервисах

Уже сегодня искусственный интеллект, платформенные решения и автономный транспорт позволяют экономике развиваться значительно быстрее. На это обратил внимание замглавы администрации президента России Максим Орешкин в беседе с ТАСС.

Уже сегодня искусственный интеллект, платформенные решения и автономный транспорт позволяют экономике развиваться значительно быстрее. На это обратил внимание замглавы администрации президента России Максим Орешкин в беседе с ТАСС.

"При этом любая технология имеет смысл только тогда, когда в центре внимания находится человек, его удобство, комфорт", - отметил он.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, технологический суверенитет в одиночку не строится: страны объединяют усилия, дополняют компетенции друг друга и создают независимые решения в контуре международного взаимодействия.

"Запрос на платформы суверенных решений звучит все громче, и это закономерно, так как эпоха однополярного порядка завершается. Россия и Китай уже входят в число мировых лидеров. Сильные решения мирового уровня рождаются там, где собственные разработки соединяются с опытом партнеров", - подчеркнул он.

Орешкин также указал, что при этом важно не только изучать мировой опыт, но и создавать собственные технологии, которые будут внедряться в передовых отраслях экономики, промышленности и в повседневной жизни граждан.

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Теги:
#позиции
#орешкин
#россия
#цифровые сервисы.
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