Зеленский поручил и.о. председателя СБУ Хмаре исполнять обязанности главы МО

Владимир Зеленский поручил и.о. председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгению Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны сраны.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Хмары на пост министра обороны Украины", - указал Зеленский в Telegram-канале.

Вместе с тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале обратил внимание, что Хмара является действующим генералом. По закону он не может возглавить Минобороны, сначала его нужно уволить с военной службы. Кроме того, депутат отметил, что Зеленский не может назначить Хмару и.о. министра обороны. Это может сделать только правительство. Гончаренко в связи с этим предложил подарить Зеленскому конституцию.