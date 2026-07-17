Власти Венгрии инициировали расследование связей Сийярто с Россией

В Венгрии начали расследование контактов бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией. Об этом заявил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции в Будапеште.

В Венгрии начали расследование контактов бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто с Россией. Об этом заявил новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе пресс-конференции в Будапеште.

Журналисты обратили внимание, что ранее он публично обвинял Сийярто "в сговоре с русскими" и говорил о необходимости провести расследование его связей Москвой, так как речь якобы может идти "о государственной измене". В связи с этим Мадьяр отметил, что "расследование начато".

Вместе с тем он указал, что пока не хочет "раскрывать подробности этого разбирательства и предвосхищать его исход, поскольку в деле фигурируют многочисленных документы, содержащие государственные секреты". "Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем", - сказал глава правительства.

Сийярто возглавлял МИД Венгрии с 2014 года, а после поражения 12 апреля партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах стал депутатом парламента. В среду он сообщил, что переходит на высокопоставленную должность в китайскую автомобильную компанию BYD.

Возглавляя МИД, Сийярто поддерживал отношения с РФ, курируя, в частности, сотрудничество в области энергетики, включая поставки нефти и газа и строительство АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Он не раз посещал Москву и Санкт-Петербург и, в отличие от большинства своих коллег из государств ЕС, выступал за сохранение связей с Россией.