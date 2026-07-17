Евросоюз впервые применил санкции в отношении России "за удары по Киеву"

Европейский союз впервые ввел новый вид санкций - "за удары по Киеву" - в отношении пяти россиян и промышленной группы "АБС Электро". Об этом информировал Совет ЕС.

Европейский союз впервые ввел новый вид санкций - "за удары по Киеву" - в отношении пяти россиян и промышленной группы "АБС Электро". Об этом информировал Совет ЕС.

Согласно заявлению, ограничительные меры введены за "удары по Киеву 1 и 5 июля против пяти физических лиц и группы "АБС Электро", которой Брюссель вменил в вину производство электронных компонентов для российских ударных беспилотных летательных аппаратов.

До этого рестрикции с такой формулировкой не вводились, однако их суть остается неизменной - запрет на въезд в Евросоюз и блокировка активов в Европе.

Соответствующее заявление было сделано спустя два дня после визита на Украину главы Еврокомиссии Урсулы фор дер Ляйен, которая, по данным издания Euractiv, 15 июля в Киеве была вынуждена укрываться в бомбоубежище.