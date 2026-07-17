Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2026 / 23:38
КОТИРОВКИ
USD
17/07
78.3181
EUR
17/07
89.3296
Новости часа
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
Москва
17 июля 2026 / 23:38
Котировки
USD
17/07
currency
78.3181
0.0000
EUR
17/07
currency
89.3296
0.0000
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
17 июля 2026 / 15:25
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
17 июля 2026 / 15:13
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
17 июля 2026 / 14:55
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией
Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время планируется возобновление некоторых прямых авиарейсов между Азербайджаном и Россией, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время планируется возобновление некоторых прямых авиарейсов между Азербайджаном и Россией, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

"В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом", - отметил он в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. На борту находились 67 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

В МИД РФ в апреле текущего года заявили, что стороны пришли к урегулированию последствий, включая выплату компенсаций, из-за крушения самолета AZAL в результате непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве РФ.

  • new_top
Теги:
#россия.
#азербайджан
#возобновление
#прямые рейсы
Также по теме:
17.07.2026 21:58
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
17.07.2026 20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
17.07.2026 16:46
Фидан: Анкара поддержит все инициативы для возвращения Москвы и Киева к диалогу
17.07.2026 14:15
Назначенный послом РФ Гладков вручил президенту Абхазии верительные грамоты
17.07.2026 11:22
В Госдуме предложили давать отцам новорожденных пять дней отпуска
16.07.2026 16:59
Путин: семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки
16.07.2026 11:21
Лавров: Россия и Китай планируют строительство новых пунктов пропуска на границе
15.07.2026 21:26
Мигрантов, приезжающих в Россию, обяжут покупать телефон с электронным профилем
15.07.2026 19:40
Трамп считает, что Россия готова скоро заключить сделку по Украине
15.07.2026 15:15
В Кремле подвергли критике намерение Латвии запретить русский язык в СМИ
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:58
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
21:37
Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
20:59
Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян
20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
20:31
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать
20:16
Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut
20:15
Кравцов назвал число работ ЕГЭ, написанных на 100 баллов
19:59
Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей"
19:45
Секретарем Совбеза Украины будет назначен Игорь Клименко
19:33
Apple обошла Nvidia и стала самой крупной по капитализации компанией в мире
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО