Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время планируется возобновление некоторых прямых авиарейсов между Азербайджаном и Россией, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сообщил, что в ближайшее время планируется возобновление некоторых прямых авиарейсов между Азербайджаном и Россией, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

"В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом", - отметил он в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. На борту находились 67 человек: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

В МИД РФ в апреле текущего года заявили, что стороны пришли к урегулированию последствий, включая выплату компенсаций, из-за крушения самолета AZAL в результате непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве РФ.