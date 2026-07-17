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Навроцкий заблокировал закон, разрешающий однополые союзы в Польше
Навроцкий заблокировал закон, разрешающий однополые союзы в Польше Навроцкий заблокировал закон, разрешающий однополые союзы в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий не подписал проект закона о "статусе ближайшего лица", в соответствии с которым в республике могли быть узаконены однополые союзы.

Президент Польши Кароль Навроцкий не подписал проект закона о "статусе ближайшего лица", в соответствии с которым в республике могли быть узаконены однополые союзы.

"Перейду к законам, которые не получили моего согласия и для которых я должен прибегнуть президентскому праву на вето. Их два. Закон о статусе ближайшего лица в союзе и договоре о взаимном проживании, а также закон, который содержит вводные положения", - заявил глава государства в видеообращении, размещенном на странице его канцелярии в соцсети X.

"Эти законопроекты создают новый формализованный институт в семейном праве с широким спектром прав, близких к правам супругов. Открывается правовой путь к супружеству под другим названием и без полного списка обязанностей, которые подразумевают заключение брака", - указал он.

"В качестве гаранта конституции я не могу одобрить решения, которые привели бы к утрате особого статуса брака, описанного в статье 18 конституции как союз мужчины и женщины и находящегося под защитой Республики Польша", - подчеркнул Навроцкий.

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Теги:
#закон
#польша
#президент
#однополые союзы
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