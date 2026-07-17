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Молдавия заявила, что ЕС ожидает от нее присоединения ко всем санкциям против России
Молдавия заявила, что ЕС ожидает от нее присоединения ко всем санкциям против России Молдавия заявила, что ЕС ожидает от нее присоединения ко всем санкциям против России

Переговоры о приеме Молдавии в состав Европейского союза включают требование о присоединении ко всем санкциям в отношении России. Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью телеканалу "Moldova 1".

Переговоры о приеме Молдавии в состав Европейского союза включают требование о присоединении ко всем санкциям в отношении России. Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью телеканалу "Moldova 1".

"Одно из обязательств по этому последнему кластеру, который мы открыли, это присоединение к санкциям. Если хотим получить членство в ЕС, то мы должны присоединиться к тем экономическим санкциям, которые применяются к России, чтобы сдерживать российскую экономику, чтобы наша система не использовалась для обхода, для уклонения от ограничительных мер", - сказал он, комментируя открытие на этой неделе второго из шести переговорных кластеров, который касается внешней политики, торговли и политики безопасности.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой отмечал, что республика присоединилась примерно к 80% антироссийских санкций, включая как персональные ограничения, так и экономические меры. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела, которые объединены в шесть переговорных кластеров.

Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют никаких сроков. К примеру, Турция начала переговоры о присоединении к сообществу в 2005 году.

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#санкции
#россия
#ес
#санкции
#молдавия
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#присоединение
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21:58
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