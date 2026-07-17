Молдавия заявила, что ЕС ожидает от нее присоединения ко всем санкциям против России

Переговоры о приеме Молдавии в состав Европейского союза включают требование о присоединении ко всем санкциям в отношении России. Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью телеканалу " Moldova 1".

Переговоры о приеме Молдавии в состав Европейского союза включают требование о присоединении ко всем санкциям в отношении России. Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью телеканалу "Moldova 1".

"Одно из обязательств по этому последнему кластеру, который мы открыли, это присоединение к санкциям. Если хотим получить членство в ЕС, то мы должны присоединиться к тем экономическим санкциям, которые применяются к России, чтобы сдерживать российскую экономику, чтобы наша система не использовалась для обхода, для уклонения от ограничительных мер", - сказал он, комментируя открытие на этой неделе второго из шести переговорных кластеров, который касается внешней политики, торговли и политики безопасности.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой отмечал, что республика присоединилась примерно к 80% антироссийских санкций, включая как персональные ограничения, так и экономические меры. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела, которые объединены в шесть переговорных кластеров.

Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют никаких сроков. К примеру, Турция начала переговоры о присоединении к сообществу в 2005 году.