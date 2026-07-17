Фидан: Анкара поддержит все инициативы для возвращения Москвы и Киева к диалогу

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после визита в Киев повторил слова о готовности Анкары поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после визита в Киев повторил слова о готовности Анкары поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Мы готовы поддержать любую инициативу, которая вернет стороны за стол переговоров и будет способствовать установлению прочного мира", - указал он в соцсети Х.

Фидан также отметил, что обсудил "актуальное положение в российско-украинском" конфликте с представителями высшего руководства страны.

Что касается двусторонних отношений, он назвал "важной вехой одобрение украинским парламентом Соглашения о свободной торговле с Турцией, которое откроет новые возможности для бизнесменов и поднимет экономическое партнерство на гораздо более высокий уровень".

Фидан посетил Украину 15-16 июля. Одной из целей визита было прояснение позиции Киева касательно перспектив урегулирования конфликта.