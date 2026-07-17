Ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова

Режиссер программы "КВН", вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков в беседе с ТАСС .

Режиссер программы "КВН", вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков в беседе с ТАСС.

Маслякова пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, начав карьеру в качестве ассистента режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. Вскоре стала режиссером программы и на протяжении более чем полувека стояла у ее истоков. В 1971 году она вступила в брак с Александром Масляковым, с которым прожила более 50 лет. Их сын, Александр Масляков - младший, продолжил семейное дело и возглавил творческое объединение "АМиК".

После закрытия КВН, в 1972 году работала в Главной редакции пропаганды, с 1993 года вновь вернулась к проекту как бессменный режиссер "АМиК". В 2016 году была назначена главным редактором телеканала "КВН ТВ".