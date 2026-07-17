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Ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова
Ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова Ушла из жизни режиссер КВН Светлана Маслякова

Режиссер программы "КВН", вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков в беседе с ТАСС.

Режиссер программы "КВН", вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светлана Маслякова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков в беседе с ТАСС.

Маслякова пришла в КВН в 1966 году в возрасте 19 лет, начав карьеру в качестве ассистента режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. Вскоре стала режиссером программы и на протяжении более чем полувека стояла у ее истоков. В 1971 году она вступила в брак с Александром Масляковым, с которым прожила более 50 лет. Их сын, Александр Масляков - младший, продолжил семейное дело и возглавил творческое объединение "АМиК".

После закрытия КВН, в 1972 году работала в Главной редакции пропаганды, с 1993 года вновь вернулась к проекту как бессменный режиссер "АМиК". В 2016 году была назначена главным редактором телеканала "КВН ТВ".

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Теги:
#квн
#режиссер
#смерть
#светлана маслякова
#квн
#режиссер
#смерть
#светлана маслякова
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