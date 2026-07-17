Стал известен самый популярный предмет по выбору на пересдаче ЕГЭ

Самым популярным предметом по выбору на пересдаче ЕГЭ стало обществознание. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС , посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

Самым популярным предметом по выбору на пересдаче ЕГЭ стало обществознание. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

"В дни пересдачи предметов выбор был у нас таким: преобладает обществознание - свыше 30 тыс. человек, информатику выбрали более 22 тыс. человек, и русский язык - более 21 тыс. человек", - отметил он.