Самым популярным предметом по выбору на пересдаче ЕГЭ стало обществознание. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
17 июля 2026 / 15:25
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
17 июля 2026 / 15:13
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
17 июля 2026 / 14:55
Общество
Стал известен самый популярный предмет по выбору на пересдаче ЕГЭ
17 июля 2026 / 17:14
© Николай Михальченко/ ТАСС
Самым популярным предметом по выбору на пересдаче ЕГЭ стало обществознание. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
"В дни пересдачи предметов выбор был у нас таким: преобладает обществознание - свыше 30 тыс. человек, информатику выбрали более 22 тыс. человек, и русский язык - более 21 тыс. человек", - отметил он.
Также по теме:
17.07.2026 20:15Кравцов назвал число работ ЕГЭ, написанных на 100 баллов
17.07.2026 12:44Музаев отметил устойчивый рост качества школьного образования
14.07.2026 15:28Львова-Белова предложила законодательно ввести понятие травли
14.07.2026 14:15Школьникам обязаны предоставить место в 10-м классе
09.07.2026 15:15В Москве на пересдачу ЕГЭ пришли пятеро получивших 99 баллов
08.07.2026 12:57Рособрнадзор назвал самый востребованный предмет для пересдачи ЕГЭ
07.07.2026 12:31Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов
06.07.2026 21:14Общее число стобалльных результатов на ЕГЭ составило 9 777
02.07.2026 12:45Заявление на первую пересдачу ЕГЭ можно подать до 6 июля
Актуально