Российские ВС за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 11 по 17 июля текущего года Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотниками", - указали в российском оборонном ведомстве.