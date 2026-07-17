Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине
17 июля 2026 / 17:31
© Александр Река/ ТАСС
Российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В период с 11 по 17 июля текущего года Вооруженными силами РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотниками", - указали в российском оборонном ведомстве.
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