Китай намерен вместе с Бразилией противостоять пошлинам США

Китай готов объединить усилия с Бразилией и другими странами в ответ на повышение пошлин США. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга, комментируя решение американских властей о введении дополнительных пошлин на бразильские товары.

Китай готов объединить усилия с Бразилией и другими странами в ответ на повышение пошлин США. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга, комментируя решение американских властей о введении дополнительных пошлин на бразильские товары.

"Китай готов вместе со всеми странами, включая Бразилию, сообща отстаивать многостороннюю торговую систему, в которой ключевую роль играет Всемирная торговая организация", - указал он.

По словам дипломата, в тарифных войнах не бывает победителей и они "не отвечают интересам ни одной из сторон". Китай готов вместе с другими странами "защищать международную справедливость и правосудие", подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом принял решение ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых из Бразилии. Говоря о причинах такого шага, американский дипломат выступил с утверждением о том, что президент этой страны Лула да Силва якобы ставил "свое самолюбие выше, чем заключение сделки ради благосостояния бразильцев".