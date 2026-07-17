Более 80 пляжей Анапы получили разрешение на начало пляжного сезона. Соответствующие данные приводятся в канале правительства РФ в "Максе".
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Общество
Разрешение на открытие сезона получили более 80 пляжей Анапы
17 июля 2026 / 17:59
© Максим Чурусов/ ТАСС
Более 80 пляжей Анапы получили разрешение на начало пляжного сезона. Соответствующие данные приводятся в канале правительства РФ в "Максе".
"Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Производится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы.
Вместе с тем осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым.
К ликвидации последствий привлечены 768 человек и 186 единицы техники.
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