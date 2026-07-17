Разрешение на открытие сезона получили более 80 пляжей Анапы

Более 80 пляжей Анапы получили разрешение на начало пляжного сезона. Соответствующие данные приводятся в канале правительства РФ в " Максе ".

Более 80 пляжей Анапы получили разрешение на начало пляжного сезона. Соответствующие данные приводятся в канале правительства РФ в "Максе".

"Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Производится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы.

Вместе с тем осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым.

К ликвидации последствий привлечены 768 человек и 186 единицы техники.