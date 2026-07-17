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Греф: ИИ будет существенно влиять на продолжительность жизни человека
Греф: ИИ будет существенно влиять на продолжительность жизни человека Греф: ИИ будет существенно влиять на продолжительность жизни человека

Искусственный интеллект станет одним из ключевых факторов роста продолжительности жизни человека. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации с докладом на тему "Глобальные вызовы и возможности в эпоху искусственного интеллекта".

Искусственный интеллект станет одним из ключевых факторов роста продолжительности жизни человека. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации с докладом на тему "Глобальные вызовы и возможности в эпоху искусственного интеллекта".

"Одна из самых важных отраслей, которая уже подвергается колоссальному изменению - это отрасль здравоохранения. Я думаю, что мы увидим очень сильное влияние искусственного интеллекта на показатель продолжительности здоровой жизни человека", - сказал он.

Глава Сбербанка также обратил внимание, что уже сегодня можно наблюдать, как ИИ самостоятельно создает приложения без участия человека. "Если еще год назад это казалось экзотикой, то теперь стало реальностью. Скорость, с которой решаются такого рода задачи, просто поражает", - указал он.

Вместе с тем Греф отметил, что даже разработчики ИИ, включая Сбер, не успевают адаптироваться к такому стремительному развитию технологий.

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Теги:
#греф
#человек
#продолжительность
#ии
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