Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 июля 2026 / 23:39
КОТИРОВКИ
USD
17/07
78.3181
EUR
17/07
89.3296
Новости часа
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
Москва
17 июля 2026 / 23:39
Котировки
USD
17/07
currency
78.3181
0.0000
EUR
17/07
currency
89.3296
0.0000
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
17 июля 2026 / 15:25
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
17 июля 2026 / 15:13
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
17 июля 2026 / 14:55
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Многополярный мир
Политика
Си Цзиньпин встретился с генсеком ООН в Шанхае
Си Цзиньпин встретился с генсеком ООН в Шанхае Си Цзиньпин встретился с генсеком ООН в Шанхае

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Шанхае. Об этом информировало агентство Xinhua.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Шанхае. Об этом информировало агентство Xinhua.

Шанхае в настоящее время принимает Всемирную конференцию по искусственному интеллекту (ИИ).

В четверг представители 29 стран, включая главу Минцифры РФ Максута Шадаева, подписали там соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ.

В КНР также прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун.

В рамках конференции организована тематическая выставка при участии более чем 1,1 тыс. предприятий. На площади свыше 100 тыс. кв. м они представят около 3 тыс. технологических разработок.

В последние годы Китай добился всестороннего прогресса в сфере ИИ. В 2025 году объем этого сегмента китайской экономики составил более 1,2 трлн юаней ($176,7 млрд). Особых успехов КНР добилась в робототехнике: в 2026 году власти рассчитывают, что объем производства человекоподобных роботов на базе ИИ превысит 100 тыс.

  • new_top
Теги:
#встреча
#оон
#си цзиньпин
#генсек
Также по теме:
17.07.2026 19:59
Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей"
10.07.2026 14:17
Визит министра образования РФ на Курилы вызвал протесты в Токио
09.07.2026 19:15
Публичная активность Ким Чен Ына достигла пика с 2014 года
30.06.2026 19:14
Сейм Литвы утвердил премьером Миндаугаса Синкявичюса
30.06.2026 12:30
Кейко Фухимори победила на выборах президента Перу
30.06.2026 12:15
Посол в РФ: Ирак хотел бы присоединиться к БРИКС
29.06.2026 12:29
CNN: Мадуро обратился к жителям Венесуэлы с цитатой из Библии
26.06.2026 15:30
МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР
26.06.2026 12:15
Гросси считает, что ООН утрачивает значимость, но знает как это исправить
25.06.2026 16:47
Эрдоган сможет еще раз баллотироваться в президенты в 2028 году
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
США решили припугнуть президента Бразилии. Мнение
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
МО РФ сообщило о 19 групповых ударах по военным целям на Украине
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
21:58
ФАС России разработала новые правила возврата ж/д билетов
21:37
Цена нефти Brent впервые с 12 июня поднималась выше $88
20:59
Европейский союз настольного тенниса отменил ограничения в отношении россиян
20:46
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 71%
20:31
Рютте заявил, что НАТО не планирует ни на кого нападать
20:16
Новак заявил, что хотел бы приобрести себе новый Lada Azimut
20:15
Кравцов назвал число работ ЕГЭ, написанных на 100 баллов
19:59
Лидер КНР призвал не допустить возврата мира к "закону джунглей"
19:45
Секретарем Совбеза Украины будет назначен Игорь Клименко
19:33
Apple обошла Nvidia и стала самой крупной по капитализации компанией в мире
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО