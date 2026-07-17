Си Цзиньпин встретился с генсеком ООН в Шанхае

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Шанхае. Об этом информировало агентство Xinhua .

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Шанхае. Об этом информировало агентство Xinhua.

Шанхае в настоящее время принимает Всемирную конференцию по искусственному интеллекту (ИИ).

В четверг представители 29 стран, включая главу Минцифры РФ Максута Шадаева, подписали там соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области ИИ.

В КНР также прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун.

В рамках конференции организована тематическая выставка при участии более чем 1,1 тыс. предприятий. На площади свыше 100 тыс. кв. м они представят около 3 тыс. технологических разработок.

В последние годы Китай добился всестороннего прогресса в сфере ИИ. В 2025 году объем этого сегмента китайской экономики составил более 1,2 трлн юаней ($176,7 млрд). Особых успехов КНР добилась в робототехнике: в 2026 году власти рассчитывают, что объем производства человекоподобных роботов на базе ИИ превысит 100 тыс.