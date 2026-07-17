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Мерц не исключает появления новой ядерной доктрины на фоне сотрудничества с Францией
Мерц не исключает появления новой ядерной доктрины на фоне сотрудничества с Францией Мерц не исключает появления новой ядерной доктрины на фоне сотрудничества с Францией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допускает возможность появления новой доктрины в результате расширения сотрудничества Берлина и Парижа в области ядерного сдерживания.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допускает возможность появления новой доктрины в результате расширения сотрудничества Берлина и Парижа в области ядерного сдерживания.

"Я впервые принял предложение президента Франции Эмманюэля Макрона совместно подумать над этим ядерным сдерживанием", - отметил он в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером по итогам заседания франко-германского совета министров.

Мерц обратил внимание, что "в свое время уже поступало предложение от Шарля де Голля распространить ядерный зонтик на территорию Германии". "Германия тогда так и не приняла его. Нам и не нужно было его принимать, поскольку мы жили в другом мире", - указал он.

Но, по словам главы германского правительства, мир изменился. "И сейчас мы впервые примем участие в таких учениях с применением обычных вооружений, чтобы понять, где мы можем достичь общих целей, а именно - улучшения системы сдерживания в Европе", - сказал он.

Канцлер заявил, что "возможно, в итоге это приведет к созданию новой доктрины, но сегодня говорить об этом преждевременно". "Задача этой группы управления - ни больше ни меньше обсудить все стратегические варианты для нас и подготовить соответствующие предложения о том, как мы можем шаг за шагом повышать нашу обороноспособность", - заключил он.

Некоторое время назад агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ информировало о том, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в рамках сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, в частности, осенью планируется участие военнослужащих ВС ФРГ во французских ядерных учениях.

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Теги:
#мерц
#сотрудничество
#ядерная доктрина
#франция.
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